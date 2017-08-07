31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosundan Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu çıkarıldı.
DHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda iki oyuncu kadrodan çıkarıldı
Ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda aday kadro 16 sporcuya düştü.Basketbol - 07 Ağustos 2017 19:54
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