A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda iki oyuncu kadrodan çıkarıldı

Ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı'nda aday kadro 16 sporcuya düştü.

Basketbol - 07 Ağustos 2017 19:54

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Takımı'nın aday kadrosundan Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu çıkarıldı.





DHA

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