90'ların saç modası tekrar geri dönüyor!

Moda - 03.05.2018 12:16

90'ların efsane saç aksesuarlarından olan simit tokalar geri döndü.Saçları sıkmadan doğal tutan ve iz bırakmayan bu toka salaş toplayarak da kullanabiliyor. 90'ların efsane dizilerinden 'Friends'in' baş rollerinden biri olan Phobe'de bu tokalara çok rastlanırdı.'Sex and the City' dizininde 'Carrie' karakterine hayat veren şimdinin moda ikonu Sarah Jessica Parker da bu tokalarla nam salmış ünlüler arasında.