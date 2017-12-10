8 yılda bin kişiyi kurtardı!

Magazin - 10.12.2017 11:15

Spor Akademisi mezunu Barış Arduç, 2011'de Kiralık Aşk dizisiyle şöhret olmuştu. Oyunculuğa başlamadan önce plajlarda 8 yıl cankurtaranlık yapan Barış Arduç eski mesleğine dair ilginç bir açıklama yaptı. Pazar Postası'nda yer alana habere göre Barış Arduç, "2002-201 arasında 1000’den fazla insanın hayatını kurtardım. Onlar yaşama döndüğünde ben yeniden doğmuş gibi mutlu oldum. Ancak bir hala ile yeğenini kurtaramadım. En büyük üzüntümdür. Bazen rüyalarıma giriyorlar, çok kötü uyanıyorum" dedi.