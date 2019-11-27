6 yıllık aşk bitti... Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor!

6 yıl önce evlenen Derin Mermerci ile Cem Aydın ayrılık kararı aldı. Çift anlaşmalı olarak boşanacak.

27.11.2019 10:25 Sosyete

6 yıllık aşk bitti... Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor! Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın, 2013 yılında evlenmişlerdi. Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift boşanma kararı aldı. İkilinin anlaşmalı olarak evliliklerini bitirecekleri öğrenildi.

tv8'de yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım'a açıklamalarda bulunman Derin Mermerci, Cem Aydın'la aralarında hiçbir sorun olmadığını ve kötü ayrılmadıklarını söylerken, aralarında konuşulduğu gibi bir evlilik sözleşmesinin da olmadığını açıkladı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: