6 yıllık aşk bitti... Derin Mermerci ile Cem Aydın boşanıyor!

Türkiye'nin en zengin kadınlarından Derin Mermerci ile televizyoncu Cem Aydın, 2013 yılında evlenmişlerdi. Lal ve Mina adında ikiz çocukları olan çift boşanma kararı aldı. İkilinin anlaşmalı olarak evliliklerini bitirecekleri öğrenildi.tv8'de yayınlanan magazin programı Gel Konuşalım'a açıklamalarda bulunman Derin Mermerci, Cem Aydın'la aralarında hiçbir sorun olmadığını ve kötü ayrılmadıklarını söylerken, aralarında konuşulduğu gibi bir evlilik sözleşmesinin da olmadığını açıkladı.