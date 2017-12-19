4. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

2017 Necip Fazıl Ödülleri, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kültür-Sanat - 19.12.2017 18:21
4. Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreni öncesinde saat 18.00'da sergi açılışı yapıldı.

Sergide, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ve el yazısı evrak okuru ve sevenleriyle bulutu.

İŞTE O ÖDÜLLER VE SAHİPLERİ

İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal, Ahmet Murat ödülünü verdi.

Ahmet Murat: Bu ödülü 7-8 yaşlarındayken üstadın şiirlerini bana ezberleten, dava arkadaşları eve gelince onlara şiirleri okumamı isteyen rahmetli babama armağan ediyorum

Necip Fazıl Hikaye-Roman ödülü'nü Necip Tosun İstanbul Valisi Vasip Sahin'den ödülünü aldı.

Necip Tosun: Necip Fazıl'ın kitaplarını çantama doldurdum üstadı İstanbul'da ziyaret edeceğim dedim otobüse bindim jandarmalar çevirdi tarih 12 Eylül 1980 darbe üstada ulaşmamı engellemişti.

Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülünü Ahmet Özalp, Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'dan ödülünü teslim aldı.

Ahmet Özalp: Biz dünyada hiçbir toplumun sahip olamadığı kültürel mirasa sahibiz

Necip Fazıl İlk Eserler ödülünü Betül Nurata, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kutuşmuş'tan aldı.

Betül Nurata: Hiç bitmeyecek bir yalnızlığımız var bu hayatta edebiyat bu duyguyla baş edebilmenin en güzel yolu

Necip Fazıl İlk Eserler ödülünü Emre Ergin, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan teslim aldı

Emre Ergin: İnşallah bu ödül vatana ve ümmete daha fazla hizmet etmeme vesile olur, ödülümü ilk okurum anneme son okurum eşime armağan ediyorum.

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat ödülünü Cemalettin Latiç, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'den teslim aldı.

Cemalettin Latiç: Ne güzel Necip Fazıl'ın milleti, milletin şu anki lideri acı çekmiş ümmetimizin ümidi ne güzel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Saygı ödülünü Teoman Duralı'ya ödülünü takdim etti.

Teoman Duralı: Hayatımız sürdükçe çıktığımız, yola koyulduğumuz diyara onun tohumuna sadık kalmak başta gelen ülkümüz olmalı işte Necip Fazıl üstadımızdan aldığım bu ilhamı şu dönemime kadar sürdürmeyi ilke edindim.
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Bağlantılar: necip fazıl kısakürek

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