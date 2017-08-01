Acun Ilıcalı, açlığa dayanamayıp Survivor'dan ayrılan Eser West ile bir araya geldi. Ilıcalı, 3 Adam'ın yerine Eser West'in talk show yapması için teklif götürdü.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, "Başka projelerimiz var" diyerek 3 Adam'ın artık olmayacağını duyurmuştu. Ilıcalı, 3 Adam'ın boşluğunu doldurması için Eser West'e teklif götürdüğü iddia edildi. Eser ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Acun Ilıcalı'nın yeni bir proje konuşmak için bir araya geldiği, 3 Adam'ın yapamadığı reytingi Eser'in yapmasını beklediği öğrenildi.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, "Başka projelerimiz var" diyerek 3 Adam'ın artık olmayacağını duyurmuştu.
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3 Adam'ın yerine Eser West mi geliyor? İşte Acun Ilıcalı'nın yeni projesi...
Geçtiğimiz günlerde Eser West ile bir araya gelen Acun Ilıcalı'nın buluşmasını detayları ortaya çıkmaya başladı. Acun Ilıcalı'nın Eser West'e talk show yapması için teklif için buluştuğu iddia edildi.Dedikodu - 01 Ağustos 2017 19:30
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