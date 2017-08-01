3 Adam'ın yerine Eser West mi geliyor? İşte Acun Ilıcalı'nın yeni projesi...

Dedikodu - 01 Ağustos 2017 19:30

Acun Ilıcalı, açlığa dayanamayıp Survivor'dan ayrılan Eser West ile bir araya geldi. Ilıcalı, 3 Adam'ın yerine Eser West'in talk show yapması için teklif götürdü.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, "Başka projelerimiz var" diyerek 3 Adam'ın artık olmayacağını duyurmuştu. Ilıcalı, 3 Adam'ın boşluğunu doldurması için Eser West'e teklif götürdüğü iddia edildi. Eser ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Acun Ilıcalı'nın yeni bir proje konuşmak için bir araya geldiği, 3 Adam'ın yapamadığı reytingi Eser'in yapmasını beklediği öğrenildi.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, "Başka projelerimiz var" diyerek 3 Adam'ın artık olmayacağını duyurmuştu.