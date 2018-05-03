İkinci finalist belli oldu!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma kendi sahasında Liverpool'u 4 - 2 mağlup etti. Roma ilk maçta 5 - 2 Liverpool'a yenilmişti. Toplamda 7-6'lık skorla Liverpool finale yükselmeyi başardı. Liverpool, 26 Mayıs Çarşamba günü Kiev Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid'in rakibi olacak.

Spor - 03.05.2018 09:30
İkinci finalist belli oldu!
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Roma kendi sahasında Liverpool'u 4 - 2 mağlup etti. Roma ilk maçta 5 - 2 Liverpool'a yenilmişti. Toplamda 7-6'lık skorla Liverpool finale gitmeye hak kazanan taraf oldu.

Maçtan ilk gol sesi 9. dakika Liverpoollu Mane'den geldi. 15'ci dakikada Liverpoollu oyuncu James Miner yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Roma skoru eşitledi.

26'da Liverpool, Georginio Wijnaldum'un golüyle tekrar öne geçti. İlk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile bitti.


Maçın ikinci yarısında 52. dakikada Roma'nın golcüsü Edin Dzeko, skoru 2-2 yaptı. Baskı oluşturan Roma, 86'da Nainggolan'ın sert şutuyla 3-2 üstünlüğü sağladı. Roma, 90+4'te penaltı kazandı. Topun başına gelen Nainggolan atışı gole çevirdi. Karşılaşma 4-2 sona erse de bu skor Roma'ya yetmedi.

Liverpool, toplamda 7-6'lık skorla 26 Mayıs Çarşamba günü Kiev Olimpiyat Stadı'nda Real Madrid'in rakibi olmaya hak kazandı.
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Bağlantılar: Roma, Liverpool

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