Bu yıl 29. kez düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller, 28 Nisan Cumartesi akşamı düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
En İyi Film de dahil tam 6 dalda ödül kazanan Renksiz Rüya filmi törenin en dikkat çeken yapımı olurken Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i 4 dalda ödül sahibi oldu. Ödüller şu şekilde dağıtıldı:
Ulusal Uzun Film Yarışması
En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)
En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Kelebekler)
Onat Kutlar En İyi Senaryo: Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya)
Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Güvercin (Banu Sıvacı)
En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ (Kelebekler)
En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper (Güvercin)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut (Renksiz Rüya)
En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru (Renksiz Rüya)
En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Yol Kenarı)
En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi ve Fırat Bulut (Renksiz Rüya)
En İyi Kurgu: Evren Luş (Kelebekler)
SİYAD En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)
Ulusal Belgesel Film Yarışması
En İyi Film: Afgan Kömürü (Zeynep Gülru Keçeciler)
İkincilik Ödülü: Fındıktan Sonra (Ercan Kesal)
Üçüncülük Ödülü: Sütçü Diasporasından Hikayeler (Özgür Atlagan, Onur Gökmen ve Vera Ryser)
Ulusal Kısa Film Yarışması
En İyi Film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)
İkincilik Ödülü: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)
Üçüncülük Ödülü: Toprak (Onur Yağız)
29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu!
İşte Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görülen filmler...Sinema - 30.04.2018 13:27
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