29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu!

İşte Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görülen filmler...

Sinema - 30.04.2018 13:27
29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu!
Bu yıl 29. kez düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller, 28 Nisan Cumartesi akşamı düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

En İyi Film de dahil tam 6 dalda ödül kazanan Renksiz Rüya filmi törenin en dikkat çeken yapımı olurken Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i 4 dalda ödül sahibi oldu. Ödüller şu şekilde dağıtıldı:

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Güvercin (Banu Sıvacı)

En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ (Kelebekler)

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper (Güvercin)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut (Renksiz Rüya)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru (Renksiz Rüya)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Yol Kenarı)

En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi ve Fırat Bulut (Renksiz Rüya)

En İyi Kurgu: Evren Luş (Kelebekler)

SİYAD En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film: Afgan Kömürü (Zeynep Gülru Keçeciler)

İkincilik Ödülü: Fındıktan Sonra (Ercan Kesal)

Üçüncülük Ödülü: Sütçü Diasporasından Hikayeler (Özgür Atlagan, Onur Gökmen ve Vera Ryser)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)

İkincilik Ödülü: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

Üçüncülük Ödülü: Toprak (Onur Yağız)
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