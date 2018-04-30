29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu!

İşte Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüle layık görülen filmler...

Sinema - 30.04.2018 13:27

Bu yıl 29. kez düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ödüller, 28 Nisan Cumartesi akşamı düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.



En İyi Film de dahil tam 6 dalda ödül kazanan Renksiz Rüya filmi törenin en dikkat çeken yapımı olurken Tolga Karaçelik'in Kelebekler'i 4 dalda ödül sahibi oldu. Ödüller şu şekilde dağıtıldı:



Ulusal Uzun Film Yarışması



En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)



En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Kelebekler)



Onat Kutlar En İyi Senaryo: Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya)



Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Güvercin (Banu Sıvacı)



En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ (Kelebekler)



En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper (Güvercin)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut (Renksiz Rüya)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru (Renksiz Rüya)



En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Yol Kenarı)



En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi ve Fırat Bulut (Renksiz Rüya)



En İyi Kurgu: Evren Luş (Kelebekler)



SİYAD En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)



Ulusal Belgesel Film Yarışması



En İyi Film: Afgan Kömürü (Zeynep Gülru Keçeciler)



İkincilik Ödülü: Fındıktan Sonra (Ercan Kesal)



Üçüncülük Ödülü: Sütçü Diasporasından Hikayeler (Özgür Atlagan, Onur Gökmen ve Vera Ryser)



Ulusal Kısa Film Yarışması



En İyi Film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)



İkincilik Ödülü: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)



Üçüncülük Ödülü: Toprak (Onur Yağız)

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