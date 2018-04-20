"Çakma Charlize Theron"
22 kilo aldı depresyona girdi!
Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, yeni filmi ‘Tully‘ için 22 kilo aldı.Dünya Magazin - 20.04.2018 18:28
Oscar ödüllü aktris Charlize Theron, yeni filmi ‘Tully‘ için 22 kilo aldı. 43 yaşındaki yıldız, canlandırdığı 3 çocuklu bekar anne ‘Marlo’ karakterini daha iyi anlayabilmek kilo almaya karar verdiğini belirterek o süreci şöyle anlattı: “Kilolu olmanın beni bu kadına daha da yaklaştıracağını düşündüm. O kadar çok yemek yedim ki bir süre sonra yemek işim gibi oldu. İlk iki hafta eğlenceliydi ama sonra aldığım kilolar yüzünden depresyona girdim.”
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