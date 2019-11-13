2019’un yaşayan en seksi erkeği seçildi!

People dergisi her yıl yaptığı gibi bu yıl da 'yılın en seksi erkeği'ni seçti. Bu yılın en seksi erkeği John Legend oldu.John Legend, sosyal medya hesabından "1995'teki John, Idris Elba'yı #SexiestManAlive olarak takip ettiğine çok şaşırdı. 2019'daki John da eşit derecede şaşkın! 'People' beni seksi bulduğun için teşekkürler. Bunu üstüme alınacağım." dedi. 2018'de 'yılın en seksi erkeği' seçilen Idris Elba'ya da göndermeden bulunmuş oldu.Gelen yorumlar çoğunlukla John Legend'a destek olsa da bu kararı eleştiren çok fazla yorum da bulunuyordu.