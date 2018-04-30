2018'in trend mayo ve bikini modelleri!

İşte bu yıl kadınların gözdesi olan mayo ve bikini modelleri...

Moda - 30.04.2018 13:36
2018'in trend mayo ve bikini modelleri!
Kadınların yeni gözdesi haline gelen bikini ve mayo modelleri kişiden kişiye göre tercih ediliyor.

2018'in en trend bikini ve mayo modelleri arasında vücut hatlarını ön planda tutmak isteyenler için tercih edilen yüksek bel bikiniler bu yıl da yerini koruyor. Son zamanlarda kadınların sıklıkla tercih ettiği bu modellerin en önemli özelliği ise alt kısmın yüksek bel olması ve kalçaları kapatması plajda daha rahat davranmanızı sağlayarak marjinal bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

Aynı zamanda basen problemi olanların rahatlıkla tercih edebileceği bikini kategorisine giriyor.

Birbirinden çeşitli renkler ve desenlerin bir arada kullanılması ile kadınları çok çeşitli modeller bekliyor. Öteki tarafta ise son zamanlarda oldukça popüler olan mayo akımı kadınların plaj giysilerin arasında bir numarada yer alıyor.



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Bağlantılar: Mayo, Bikini, 2018 yaz

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