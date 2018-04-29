2018'in trend elbise modelleri!

2018 yaza floral elbiseler damga vuruyor. İşte çeşitli tarzlarda kullanabileceğiniz floral elbiseler...

Moda - 29.04.2018 15:43
2018'in trend elbise modelleri!
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla, rengarenk çiçekli elbiseler, şortlar dolaplardaki yerlerini almaya başlıyor. Sıcacık mevsime uyum sağlayan rengarenk kıyafetlerde bu yaz, tiril tiril dokulu elbiseler ön plana çıkıyor.

Sıcak bahar günlerinde mevsim ve tarzını birleştirmek isteyenler, floral dokuyu eteklerinde de kullanabilir.

İşte kombinleyebileceğiniz floral dokulu elbise ve etekler:




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