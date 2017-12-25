2018 yılının saç trendleri!

Eski bir yılı geride bırakıp, yepyeni bir yıla başlarken kendimize yeni planlar, hayaller ve programlar listesi çıkarmayı, bir yandan da modayı takip etmeyi asla bırakamayacağız. Yine sözler verecek, yine tutamayacağız belki ama ne olursa olsun bu yıl şıklığımızı konuşturmak için adım atacağımız, başlangıçların yılı olsun istiyorsak işe saçlardan başlayabiliriz. İşte 2018 kışının en trend olacak saç modelleri.

Moda - 25.12.2017 14:33
2018 yılının saç trendleri!
Özgür ve iddialı kadının, feminen duruşunu sunan, 90’ların maskülen moda anlayışının simgelerinden ıslak efektli geriye yatırılmış, cool görüntü sergileyen saçlar geri döndü. Fahriye Evcen’de de sık sık gördüğümüz bu model 2018 kışının trendleri arasında olacak.


2018 yılı için saç bandı ve taçların geri döndüğü yıl diyebiliriz. Çok fazla kadında her çeşidine rastlayacağımız saç bantları bu yıl çok moda olacak. Farklı dokular ve tarzlarla, her kıyafete uyumlu bir saç bandı çok zaman imdada yetişecek gibi duruyor.


Saç yaptırmak out! Rahat saçlar in!

Ağır topuzlu, büyük uğraşlarla kuaförlerde zaman harcayarak saç yaptırmak demode. Şimdilerde daha çok savrulan saçlara rastlamaya başladık. 2018 yılında daha fazla rastlayacağımız, kendinden dalgalandırılmış ve düzleştirilmiş saçlar yapılı saçlardan daha çok dikkat çekecek. Şıklığı ve rahatlığı modaya döktüğümüz günlerden beri, daha çok önümüze çıkan bu şekil saçların için, bir adet düzleştirici ya da şekillendirici malzemeler yeterli olacak. Kat kat kesimlerle hareketlendirilmiş saçlar moda olduğundan, bu yıl kuaförlere daha az zaman harcanabilecek. Ve tabii saçlar daha az yıpranacak.

YAZI: KAMURAN AKDEMİR
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