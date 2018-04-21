2018 yazının gözde ruj renkleri!

Havaların ısınmasıyla beraber makyaj modası da yaz mevsimine göre şekillenmeye başladı.

Moda - 21.04.2018 14:27
2018 yazının gözde ruj renkleri!
2018 yaz sezonunda dudaklarda neon renkler ön plana çıkıyor. Nude ruj yerini pembemsi neon renklere bırakıyor.

İşte bu yazın favori ruj renkleri:



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