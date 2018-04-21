İşte bu yazın favori ruj renkleri:
2018 yazının gözde ruj renkleri!
Havaların ısınmasıyla beraber makyaj modası da yaz mevsimine göre şekillenmeye başladı.Moda - 21.04.2018 14:27
2018 yaz sezonunda dudaklarda neon renkler ön plana çıkıyor. Nude ruj yerini pembemsi neon renklere bırakıyor.
İşte bu yazın favori ruj renkleri:
İşte bu yazın favori ruj renkleri:
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Yaz sezonu, Moda, Neon ruj,
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
MODA HABERLERİ
- İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
- Dünyanın en ilginç moda trendleri!
- Yaz alışverişinde olması gerekenler!
- Defilede Deniz Akkaya rüzgarı!
- Dolabınızda olması gereken parçalar!
- 2018'in çorap modası!
- Makyajda son trend!
- Minyon kadınlar için 3 altın giyim kuralı!
- Bahar sezonuna damgasını vuran parçalar!
- Partide ünlüler geçidi!