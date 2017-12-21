2018 hac kaydı başladı! Hac kaydı nasıl yapılır?

2018 yılında ilk defa hac kaydı yaptıracak kişiler 21-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Peki işlemler nelerdir, kayıt nasıl yapılır? İşte tüm soruların cevapları...

Yaşam - 21.12.2017 11:17

Daha önceki yıllarda hacca gitmek için başvuranlar yenileme işlemi için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca otomatik olarak yapılacak.



Kayıt işlem ücreti ne kadar?





Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasına göre, 2018 yılı hac organizasyonu kapsamında ilk defa hac kaydı yaptıracaklar, 21-29 Aralık tarihlerinde ilgili bankalara 20 lira ön kayıt ücreti yatıracak.



Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek.



Nereden yapılır?



Yabancı uyruklulardan başvuru alınmayacak. Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.



Önceki yıllarda kayıt olup 2017’de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Diyanet tarafından otomatik yapılacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.



Diyanet tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek.



Sorgulama nereden yapılıyor?





Hacı adayları, müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.

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