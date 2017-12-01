Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda yapılan kura çekimine ülke yetkililerinin yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri katıldı. Kura çekiminde konuklara birçok görsel şov sunuldu.
Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:
- A GRUBU -
Rusya
Uruguay
Mısır
Suudi Arabistan
- B GRUBU -
Portekiz
İspanya
İran
Fas
- C GRUBU -
Fransa
Peru
Danimarka
Avustralya
- D GRUBU -
Arjantin
Hırvatistan
İzlanda
Nijerya
- E GRUBU -
Brezilya
İsviçre
Kosta Rika
Sırbistan
- F GRUBU -
Almanya
Meksika
İsveç
Güney Kore
- G GRUBU -
Belçika
İngiltere
Tunus
Panama
- H GRUBU -
Polonya
Kolombiya
Senegal
Japonya
DHA
2018 Dünya Kupası kura çekimi yapıldı
2018 Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.Futbol - 01.12.2017 19:44
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