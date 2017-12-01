2018 Dünya Kupası kura çekimi yapıldı

2018 Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı.

Futbol - 01.12.2017 19:44

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Kremlin Sarayı'nda yapılan kura çekimine ülke yetkililerinin yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri katıldı. Kura çekiminde konuklara birçok görsel şov sunuldu.



Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.



Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:



- A GRUBU -



Rusya



Uruguay



Mısır



Suudi Arabistan



- B GRUBU -



Portekiz



İspanya



İran



Fas



- C GRUBU -



Fransa



Peru



Danimarka



Avustralya



- D GRUBU -



Arjantin



Hırvatistan



İzlanda



Nijerya



- E GRUBU -



Brezilya



İsviçre



Kosta Rika



Sırbistan



- F GRUBU -



Almanya



Meksika



İsveç



Güney Kore



- G GRUBU -



Belçika



İngiltere



Tunus



Panama



- H GRUBU -



Polonya



Kolombiya



Senegal



Japonya



DHA

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