2017'de Twitter'da en çok ne konuşuldu?

Twitter’ın 2017 verilerine göre Türkiye’de bu sene en çok konuşulan hashtag Beşiktaş oldu. Türkiye’de en çok konuşulan Twitter hesabı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait resmi hesap @RT_Erdogan oldu.

Teknoloji - 06.12.2017 19:42

Gündemin baş döndüren bir hızla değiştiği bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Her gün milyonlarca kişinin duygu ve düşüncelerini paylaştığı Twitter, gündemin nabzını tutan en iyi mecra olarak, her yıl olduğu gibi 2017’de de Türkiye gündemine damga vuran “en” leri değerlendirdi. Twitter’ın verilerine göre, bu yıl Türkiye’de en çok Beşiktaş konuşulurken en çok bahsi geçirilen hesap 11.7 milyon takipçiye sahip olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ait resmi hesap @RT_Erdogan oldu. Cumhurbaşkanını ise Başbakan Binali Yıldırım’ın 1.1 milyon takipçiye sahip resmi hesabı @TC_Basbakan izledi.



2017’de Beşiktaş Twitter’ı konuşturdu

Beşiktaş gerek Türkiye Süper Ligi'nde üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmasıyla gerekse de Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura lider olarak yükselen ilk Türk takımı olmayı başarmasıyla Twitter’da en çok konuşulan futbol takımı olmayı başardı. Beşiktaş'ın Pepe, Medel ve Negredo gibi kariyerli oyuncuları transfer ederken başlattığı "Come To Beşiktaş" akımı da videolarla birlikte dünya ve Türkiye'de milyonlarca insana ulaşıp gündem oldu.



Beşiktaş’ın ardından en çok etkileşime geçilen futbol takımı Galatasaray olurken, onu ezeli rakip Fenerbahçe izledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi Twitter hesabı ise Twitter kullanıcılarının en çok etkileşime geçtiği bir diğer kurum oldu.



Türkiye’nin Twitter’da favori ikilisi Elçin Sangu ve Barış Arduç

Twitter’da Türkiye’de 2017 yılında da ünlüler dünyasında en çok konuşulan isim skandallarıyla ünlü, genç şarkıcı Justin Bieber oldu. Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, hem en çok konuşulan hesap hem de en çok konuşulan hashtag oldu. Şarkıcıyı, en son Ateşböceği dizisinde rol alan ünlü oyuncu Seçkin Özdemir izledi. Bu yıl gönüllerin favori ikilisi olan Elçin Sangu ve Barış Arduç, Twitter kullanıcılarının da gündemindeydi. Twitter kullanıcıları bu sene ünlüler dünyası içinde en çok Elçin Sangu ve Barış Arduç’un resmi Twitter hesaplarıyla etkileşime geçti. AHBAP girişimiyle dikkat çeken ve ihtiyaç sahiplerine yardım sağlayan Haluk Levent bu ikiliyi takip eden isim oldu. En çok etkileşime geçilen diğer isimlerin arasında ise Kısmetse Olur yarışmacıları, Demet Akalın ve Zayn Malik bulunuyor.



Türkiye’de ve dünyada yaşanan depremler Twitter’a da yansıdı

Bu sene Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve insan hayatını büyük ölçüde etkileyen depremler, yaşanan her olayın eş zamanlı konuşulduğu sosyal platform olan Twitter’da da konuşuldu. Eski milletvekili Melda Onur’un Haziran ayında İzmir’de yaşanan depremi iki saat öncesinden adeta “haber veren” Tweet’i, Twitter kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Farklı kıtalar ve ülkelerde yaşanan depremlerle birlikte, Türkiye’de de bu sene sıkça meydana gelen bu doğa olayı sebebiyle, Twitter’da haber alanında en çok konuşulan ikinci hashtag deprem oldu.

