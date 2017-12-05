2017'de en çok onlar konuşuldu!

Her gün milyonlarca kişinin duygu ve düşüncelerini paylaştığı Twitter, 2017’de Türkiye gündemine damga vuran ‘En’leri belirledi.

Magazin - 06.12.2017 07:00
2017'de en çok onlar konuşuldu!
Twitter’ın verilerine göre bu yıl Türkiye’nin en favori ikilisi, Elçin Sangu ve Barış Arduç oldu. Kullanıcılar, bu sene ünlüler dünyası içinde en çok Sangu ve Arduç’un resmi Twitter hesaplarıyla etkileşime geçti. Twitter’da, 2017 yılında Türkiye’de en çok konuşulan isim ise skandallarıyla ünlü Justin Bieber oldu. Kanadalı şarkıcı ayrıca en çok konuşulan hashtag olmayı da başardı. Bieber’ı, oyuncu Seçkin Özdemir ikinci olarak takip ederken, üçüncülüğe, AHBAP girişimiyle dikkat çeken Haluk Levent oturdu. En çok etkileşime geçilen diğer isimlerin arasında ise ‘Kısmetse Olur’ programının yarışmacıları, Demet Akalın ve Zayn Malik yer aldı.

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