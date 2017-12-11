2017 yılının en çok satan 10 kitabı!

Listenin başındaki yazar zirvedeki yerini bu yılda korudu.

Kültür-Sanat - 11.12.2017 11:28

Bir yılı daha geride bırakırken huyumuzdur illaki arkamıza bakarız. En çok ne konuşulmuş, hangi filmler daha çok izlenmiş, hangi kitap raflardan inmemiş, kim ölmüş, kim olay olmuş derken liste uzar gider. Bütün bu saydığımız pek çok konuyu bir kitabın tek başına içinde taşıdığını düşünürsek yükü ağır. Çünkü kitaplar benim için bavula benzer. İçi boş bir bavulu taşımak kolaydır, yormaz insanı ama eşya yüklü bir bavulu sürüklemek yorucu ve zordur.



Fakat ihtiyacın olan her şey de o içi dolu olan ağır bavuldadır. Kitapla bavulu özdeşleştirmeyi bırakamadım. Benim içine sığdıramadığım kullandığım kaç bavulum var onu da sayamadım. Konu sezonu hangi kitaplarla kapattığımız iken nasıl bavula geldi onu da kavrayamadım. Lafı çok uzatmadan işte karşınızda listemiz. 2017 yılında en çok okunanlar. Listemizin başında bu işin babalarından olan Zülfü Livaneli’nin olması bizi şaşırtmıyor. Hatta iki kitabı ile ilk 10’da olmak için büyük bir başarı gerekirken o bunu çok yapıyor.



İşte o liste...



1-Elia ile Yolculuk-Zülfü Livaneli

2-Hayvanlardan Tanrılara Sapiens İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi-Yuval Noah Harari

3-Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu-Stefan Zweig

4-Olağanüstü Bir Gece-Stefan Zweig

5-Huzursuzluk- Zülfü Livaneli

6-Ay Işığı Sokağı-Stefan Zweig

7-Aeden- Akilah Azra Kohen

8-Bir Çöküşün Öyküsü-Stefan Zweig

9-Simyacı- Paulo Coelho

10- Kürk Mantolu Madonna-Sabahattin Ali



YAZI: Kamuran Akdemir

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