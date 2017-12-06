17 bikinili 'kedicik'le poz verdi!

Adnan Oktar'ın yemek masasında kedicikleriyle verdiği poz olay oldu.

Magazin - 06.12.2017 17:42
17 bikinili 'kedicik'le poz verdi!
Geçtiğimiz günlerde bikinili kedicikleriyle havuz başında çektirdiği fotoğrafla adından söz ettiren Adnan Oktar, aynı pozun benzerini bu kez yemek masasında verdi.

ADNAN OKTAR SON DERECE CİDDİ

Birbirinden cüretkar bikiniler giyen 17 kedicikle hazırlanan lüks masanın başında poz veren Adnan Oktar'ın ciddi duruşu dikkatlerden kaçmıyor.


"DÜNYAMIN EN GÜZELİ TEK AŞKIM"

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Yasemin Ayşe Kiriş, "Kalbimin tek sahibi, dünyamın en güzeli tek aşkım ve cennet kızları gibi şahane canlarımla her anı harika her anı müthiş zevkli geçen gecemizden" notunu düştü.


Adnan Oktar, Kartal Dragos'ta bulunan lüks bir villada kedicikleriyle havuz başında bu pozu vermişti.... (Kaynak: gazetevatan.com)
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Bağlantılar: Adnan Oktar

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