Nur Yerlitaş'a bir şok daha!

Serkan Kaya, Nur Yerlitaş'la kamera karşısına geçtiği klibi çöpe attı. Klip yeniden çekildi.

Müzik - 07.12.2017 11:42
Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
Serkan Kaya "Kara Gözlüm" adlı şarkıya klip çekmiş, klibinde de Nur Yerlitaş'la kamera karşısına geçmişti. 1 ay önce çekilen klibe Serkan Kaya 80 bin TL harcamıştı. Nur Yerlitaş ise klibin 1 dakikalık bölümünde rol almıştı.

Demet Akalın-Nur Yerlitaş krizi büyüyor!

Demet Akalın-Nur Yerlitaş krizi büyüyor!



KLİBİ ÇÖPE ATTI!

Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca Serkan Kaya o klibi çöpe attı. Şarkıcı 80 bin TL daha harcayıp klibi yeniden çekti. Toplamda 160 bin TL'ye mâl olan klip bugün yayına girdi.

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