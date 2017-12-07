Nur Yerlitaş'a bir şok daha!

Müzik - 07.12.2017 11:42

Demet Akalın-Nur Yerlitaş krizi büyüyor!

Serkan Kaya "Kara Gözlüm" adlı şarkıya klip çekmiş, klibinde de Nur Yerlitaş'la kamera karşısına geçmişti. 1 ay önce çekilen klibe Serkan Kaya 80 bin TL harcamıştı. Nur Yerlitaş ise klibin 1 dakikalık bölümünde rol almıştı.Nur Yerlitaş'ın şehitler hakkındaki sözleri tepki alınca Serkan Kaya o klibi çöpe attı. Şarkıcı 80 bin TL daha harcayıp klibi yeniden çekti. Toplamda 160 bin TL'ye mâl olan klip bugün yayına girdi.