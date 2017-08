15 yıl sonra buluştular!

Dizi - 05 Ağustos 2017 18:01

Sibel Can: Yeni sezonda 'O Ses'te yokum

2012'de 'Berivan' dizisinde oynayan Sibel Can ile Emre Kınay'ın yolları 15 yıl aradan sonra yine kesişti. Yeni sezonda Kanal D'de başlayacak "Sevdanın Bahçeleri"nde başrolü paylaşacaklar. Birbirlerini unutamamış iki eski sevgiliyi canlandıracaklar. İddiaya göre Sibel Can bölüm başına 100 bin TL alacak. Sibel Can bu sezon 'O Ses Türkiye'nin jürisinde olmayacak.