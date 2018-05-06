1.5 milyon TL'lik jest!
Burcu Esmersoy ilişki yaşadığı Berk Suyabatmaz ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girme kararı aldılar.
Magazin - 06.05.2018 01:30
Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz'ın eğlenceli Amerika tatili halen devam ediyor. Berk Suyabatmaz ile 14 Mayıs'ta New York'ta evlenecek olan Burcu Esmersoy nişanlısından dudak uçuklatan jest.
Berk Suyabatmaz 2 Mayıs'ta, Miami'de 1.5 milyon TL'ye daire aldı. Tapusunu Burcu Esmersoy'un üzerine yaptı.
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