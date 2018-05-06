1.5 milyon TL'lik jest!

Magazin - 06.05.2018 01:30

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz nişanlandı!

Burcu Esmersoy'a büyük tepki!

Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz'ın eğlenceli Amerika tatili halen devam ediyor. Berk Suyabatmaz ile 14 Mayıs'ta New York'ta evlenecek olan Burcu Esmersoy nişanlısından dudak uçuklatan jest.Berk Suyabatmaz 2 Mayıs'ta, Miami'de 1.5 milyon TL'ye daire aldı. Tapusunu Burcu Esmersoy'un üzerine yaptı.