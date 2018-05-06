1.5 milyon TL'lik jest!

Burcu Esmersoy ilişki yaşadığı Berk Suyabatmaz ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girme kararı aldılar.

Magazin - 06.05.2018 01:30
1.5 milyon TL'lik jest!
Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz'ın eğlenceli Amerika tatili halen devam ediyor. Berk Suyabatmaz ile 14 Mayıs'ta New York'ta evlenecek olan Burcu Esmersoy nişanlısından dudak uçuklatan jest.

Berk Suyabatmaz 2 Mayıs'ta, Miami'de 1.5 milyon TL'ye daire aldı. Tapusunu Burcu Esmersoy'un üzerine yaptı.

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz nişanlandı!

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz nişanlandı!



Burcu Esmersoy'a büyük tepki!

Burcu Esmersoy'a büyük tepki!
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