120 bin lira değerindeki tektaşı iade etti!

Magazin - 25.04.2018 21:00

Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman yüzükleri attı!

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile stilist Rabia Yaman geçen ay sürpriz bir kararla ilişkilerini bitirmişti.Ayrılık sonrası Rabia Yaman, 120 bin TL değerindeki tektaşı Şükrü Özyıldız’a geri iade etti. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü stilistin keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.