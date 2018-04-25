120 bin lira değerindeki tektaşı iade etti!

Oyuncu Şükrü Özyıldız ile stilist Rabia Yaman geçtiğimiz ay sürpriz bir kararla ilişkilerini noktalamıştı.

Magazin - 25.04.2018 21:00
120 bin lira değerindeki tektaşı iade etti!
Oyuncu Şükrü Özyıldız ile stilist Rabia Yaman geçen ay sürpriz bir kararla ilişkilerini bitirmişti.

Ayrılık sonrası Rabia Yaman, 120 bin TL değerindeki tektaşı Şükrü Özyıldız’a geri iade etti. Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen ünlü stilistin keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman yüzükleri attı!

Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman yüzükleri attı!
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