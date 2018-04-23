10 Yıl önce Tarkan ve eşi!

Magazin - 23.04.2018 10:07

Tarkan'dan hamile eşe diyetisyen!

2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan’a rica ediyor.Megastar göz teması bile kurmadan genç kızla fotoğraf çekiliyor.Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan’la evli ve bir çocuk bekliyor.