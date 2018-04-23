10 Yıl önce Tarkan ve eşi!

Megastar Tarkan'ın 2008 yılında Almanya'da verdiği bir konserde kulisinde Pınar Dilek ile fotoğraf çekildiği bir video ortaya çıktı.

Magazin - 23.04.2018 10:07
10 Yıl önce Tarkan ve eşi!
2008 yılında Almanya'da konser veren Tarkan, basın mensuplarının da bulunduğu kuliste hayranlarıyla fotoğraf çektirmişti.
Tarkan'dan hamile eşe diyetisyen!

Tarkan'dan hamile eşe diyetisyen!



10 yıl önce kayda alınan bir videoda Tarkan ve şimdi eşi olan Pınar Dilek'in fotoğraf çektirme anı ortaya çıktı.


Videoda Tarkan hayranı Pınar Dilek, “Bir fotoğraf çektirebilir miyiz?” diyerek utana sıkıla Tarkan’a rica ediyor.

Megastar göz teması bile kurmadan genç kızla fotoğraf çekiliyor.


Pınar Dilek fotoğraf çektirme kuyruğuna girdiği ve hayranı olduğu Tarkan’la evli ve bir çocuk bekliyor.

İşte o video:

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Ronaldo'ya şok ihanet suçlaması! Ronaldo'ya şok ihanet suçlaması!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına geliyor! Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına geliyor!
Fenerbahçe'den istifa çağrısı! Fenerbahçe'den istifa çağrısı!
Elif Kaya'nın pilates tutkusu! Elif Kaya'nın pilates tutkusu!
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Hande Yener nişanlısı ile yollarını ayırdı! Hande Yener nişanlısı ile yollarını ayırdı!
İrem Derici'den 'Çukur'lu yanıt! İrem Derici'den 'Çukur'lu yanıt!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Finali anlatana 30 milyon dolar ceza!
  • Ekranlara böyle veda edecek!
  • maNga'dan yeni single!
  • Murat Boz'dan manidar şarkı!
  • İpek Köse 2018 trendlerini açıkladı!
  • Adnan Koç'a 90 yıl hapis şoku!
  • Çukur turizmi!
  • Merve Boluğur'dan aşk itirafı!
  • Avlu herkesi şaşırtacak!
  • Murat Boz da takibi bıraktı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!