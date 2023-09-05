2 Gün İçinde Hesaplara 5.098 TL Ödeniyor! Rekor Zamla Sadece Başvuranlar Alabiliyor

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşın hesaplarına el atıyor. Destek amacıyla 5098 TL hesaplara aktarılıyor - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşa destek ödemeleri çok fazla kalemde devam ediyor. Maaşlara yapılan zam sonrasında birçok destek ödemesine de zam yapıldığı Temmuz ayında açıklanmış iken zamlı ödemeler ağustos ayı geçerli olarak ödenmeye başladı. Sosyal destek programları kapsamında ödenen yardımlar ile alakalı güncel ödeme tutarları araştırması hak sahibi vatandaşlar tarafından sürekli yapılıyor.

Dar gelirli vatandaşa ödenen destek ödemeleri ara zamlar doğrultusunda zamlanırken güncel tutarlar da merak ediliyor. Aile Destek paketi 1900 TL ödenirken Evde bakım maaşları 5.097 TL olarak ödenmeye başladı. Dar gelirli vatandaşın refah ortamını sağlamak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başvuru süreci devam eden birçok destek ödemesi bulunuyor. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktayken sorgulama işlemleri de yine aynı e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Talep edilen başvuru belgeleri ile alakalı tüm Detaylara e-devlet sistemi üzerinden erişebilirsiniz.

65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı her sene memur maaşına yapılan zam oranında senede 2 kere zamlanıyor. Temmuz ayında ara zam ile birlikte evde bakım maaşına da zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı 5098 TL'ye ulaştı. Asgari ücrete yapılan zam oranında tekrardan zam planı gerçekleşecek. Ocak ayına ilişkin tahmin gerçekleşirse 7 bin 296 liraya çıkacak.

Bakım Maaşı Başvuru Şartları

Bakım maaşı bağlanması için gerekli 3 şart şunlardır:

1. Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekir.

2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır. Bu miktar 2019 yılı için 1219.35 liradır. Bu miktarın eşiti ya da üzerinde rakam çıktığında evde bakım maaşı bağlanmaz.

3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.